Panamá Nacionales -  12 de mayo de 2026 - 15:23

Camisetas de la selección decomisadas: Aduanas retiene mercancía en Paso Canoas

Las camisetas decomisadas fueron puestas a órdenes de la Dirección de Propiedad Intelectual de Aduanas.

Camisetas de la selección decomisadas por Aduanas. 

Camisetas de la selección decomisadas por Aduanas. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas lograron la retención de 73 camisetas de la Selección Nacional de Panamá, las cuales se presume son falsificadas. La acción se ejecutó como parte de los operativos de vigilancia para proteger la propiedad intelectual y el comercio lícito en el país.

La diligencia tuvo lugar en el puesto de control de Paso Canoas, en la Zona Occidental, tras labores de inteligencia e inspección realizadas por agentes de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA).

La institución reiteró que la comercialización de productos falsificados no solo vulnera los derechos de marca, sino que también afecta negativamente al comercio formal y a los empleos que dependen de la actividad económica legal y responsable.

La mercancía decomisada fue puesta a órdenes de la Dirección de Propiedad Intelectual de Aduanas, donde se iniciarán los trámites correspondientes para determinar las responsabilidades legales y proceder con la disposición de los artículos.

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