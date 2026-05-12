MINSA anuncia nuevas plazas para enfermeras

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció este 12 de mayo nuevas acciones orientadas a reducir la sobrecarga laboral del personal de enfermería mediante la creación y nombramiento de nuevas plazas en instalaciones de salud del país.

El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional de la Enfermería 2026.

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MINSA busca reducir sobrecarga laboral

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó el esfuerzo y sacrificio que realizan las enfermeras en el sistema de salud panameño.

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“La profesión de ustedes no es igual a otras profesiones. Muchas veces deben repetir turnos en las instalaciones de salud, lo que representa un desgaste enorme”, expresó el titular de Salud. “La profesión de ustedes no es igual a otras profesiones. Muchas veces deben repetir turnos en las instalaciones de salud, lo que representa un desgaste enorme”, expresó el titular de Salud.

Según explicó, el MINSA trabaja a nivel nacional para que los turnos extras puedan ser cubiertos por nuevas enfermeras a través del nombramiento de posiciones adicionales.

Reconocen aporte histórico de las enfermeras

Durante su intervención, Boyd Galindo agradeció el aporte histórico de las enfermeras panameñas, resaltando su participación durante:

La construcción del Canal de Panamá

El combate contra la fiebre amarilla y la malaria

La pandemia de COVID-19

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Celebran Día Internacional de la Enfermería 2026

El ministro participó en una misa organizada por la Asociación Nacional de Enfermería de Panamá (ANEP), realizada en la Catedral Metropolitana Santa María la Antigua, donde también se reconoció la trayectoria de enfermeras con 25 y 50 años de servicio.

El lema del Día Internacional de la Enfermería 2026 es: “Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas”.

MINSA reitera reconocimiento al personal de enfermería

El MINSA reiteró su reconocimiento a todas las enfermeras del país por su compromiso, entrega y vocación de servicio en beneficio de la población panameña. En la actividad participaron autoridades del sector salud y representantes de la ANEP.