Sporting San Miguelito separa a José Calderón tras suspensión de FEPAFUT

El Sporting San Miguelito anunció este martes que el portero José Calderón ya no forma parte de la institución, luego de la suspensión provisional impuesta por la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

La decisión ocurre mientras avanzan las investigaciones relacionadas con una denuncia por supuesto amaño de partido en el fútbol panameño.

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Sporting confirma terminación del contrato

A través de un comunicado, el club indicó que la medida fue tomada conforme a las disposiciones contractuales y reglamentarias aplicables.

“En atención a la medida adoptada por la FEPAFUT y conforme a las disposiciones contractuales y reglamentarias aplicables, el Sporting San Miguelito decidió dar por terminada la relación contractual que mantenía con el jugador”, señaló la institución. “En atención a la medida adoptada por la FEPAFUT y conforme a las disposiciones contractuales y reglamentarias aplicables, el Sporting San Miguelito decidió dar por terminada la relación contractual que mantenía con el jugador”, señaló la institución.

FEPAFUT suspendió provisionalmente a José Calderón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054264140550774933?s=20&partner=&hide_thread=false El @sportingsmfc de San Miguelito anunció que el jugador José Calderón ya no forma parte de la institución, y reiteró que no respalda ni tolera conductas que atenten contra la integridad, la transparencia, el juego limpio y los valores fundamentales del fútbol.



Esto luego de que… pic.twitter.com/MCmItjGpWe — Telemetro Reporta (@TReporta) May 12, 2026

La Comisión Disciplinaria de la FEPAFUT ordenó la suspensión provisional por seis meses del guardameta mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

El caso surge tras sospechas relacionadas con un presunto amaño de partido durante el torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Club asegura que no tolera conductas contra el juego limpio

El Sporting San Miguelito reiteró que no respalda conductas que atenten contra:

La integridad del fútbol

La transparencia

El juego limpio

Los valores fundamentales del deporte

Sin embargo, el club también manifestó que respeta el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, por lo que evitará emitir juicios anticipados mientras avanzan las investigaciones.

Sporting colaborará con autoridades deportivas

La institución aseguró que mantiene disposición total de colaborar con las autoridades deportivas para esclarecer los hechos y proteger la credibilidad del fútbol panameño.

Hasta el momento, José Calderón no ha emitido una postura pública tras el anuncio de su salida del club.