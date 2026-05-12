CEPANIM 2026: certificados podrán negociarse y estarán libres de impuestos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció importantes beneficios para los tenedores de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ). Según la nueva reglamentación, estos documentos podrán ser negociados antes de su fecha de vencimiento, y las ganancias obtenidas de su venta estarán totalmente exentas de impuestos nacionales.

Esta disposición forma parte de la reglamentación de la Ley 506 del 15 de enero de 2026, la cual establece el pago de intereses por mora acumulados tras la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes entre los años 1972 y 1983.

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La normativa detalla el proceso para la emisión, validación, entrega y redención de los certificados, diseñados para resarcir a los trabajadores de los sectores público y privado que fueron sujetos a dichas retenciones hace décadas.

Con la publicación de esta reglamentación, el MEF busca agilizar el reconocimiento de este derecho histórico, permitiendo que los beneficiarios tengan la opción de obtener liquidez inmediata a través del mercado de valores o entidades bancarias sin que esto represente una carga tributaria adicional.

¿Cómo se calcula el monto que recibirá cada beneficiario?

El MEF indicó que el valor de cada CEPANIM no es una cifra fija; se basa en una fórmula matemática que reconoce el tiempo transcurrido y los aportes individuales de cada trabajador.

Para obtener el valor final de cada certificado, se aplica el siguiente procedimiento:

Base de Cálculo: Se identifica el monto retenido de la segunda partida del décimo tercer mes. Para esto, se toman las cuotas reportadas a la Caja de Seguro Social (CSS) entre abril y agosto de cada año laborado.

Aplicación de Interés: Al monto base se le aplica un interés simple anual del 3%.

Factor Tiempo: Este interés se proyecta por un periodo de 34 años (calculado desde 1983 hasta la entrada en vigencia de la Ley 15 de 2017).

Un beneficiario no recibe necesariamente un solo certificado. El sistema se divide en cuatro periodos históricos. Dependiendo de cuánto tiempo haya cotizado el trabajador, podrá recibir hasta cuatro certificados distintos:

Primer Periodo: 1972 – 1974

1972 – 1974 Segundo Periodo: 1975 – 1977

1975 – 1977 Tercer Periodo: 1978 – 1980

1978 – 1980 Cuarto Periodo: 1981 – 1983

El Órgano Ejecutivo ha designado al Banco Nacional de Panamá como el agente pagador oficial de los CEPANIM.