SINAPROC mantiene aviso por fuertes lluvias y tormentas eléctricas hasta el jueves

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en diversas regiones de Panamá hasta el próximo jueves 14 de mayo.
Áreas bajo vigilancia:
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Provincias: Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Colón, Panamá, Panamá Oeste, Darién y Bocas del Toro.
Comarcas: Emberá-Wounaan, Ngäbe Buglé y Guna Yala.
Zonas Marítimas: Se mantienen advertencias para ambos litorales (Pacífico y Caribe).
Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos o quebradas acrecentadas, vigilar posibles deslizamientos de tierra en zonas vulnerables y mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de emergencia.