SINAPROC mantiene aviso por fuertes lluvias y tormentas eléctricas hasta el jueves

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en diversas regiones de Panamá hasta el próximo jueves 14 de mayo.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el incremento en los flujos de vientos y el posicionamiento de sistemas atmosféricos están favoreciendo el contenido de humedad. Esta condición generará aguaceros y tormentas eléctricas, de moderadas a fuertes, con especial énfasis en la vertiente del Caribe, así como en sectores del Pacífico oriental y occidental.