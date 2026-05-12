Panamá Nacionales -  12 de mayo de 2026 - 11:31

SINAPROC mantiene aviso por fuertes lluvias y tormentas eléctricas hasta el jueves

El SINAPROC recomienda a la población evitar cruzar ríos o quebradas acrecentadas y vigilar posibles deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

SINAPROC mantiene aviso por fuertes lluvias hasta el jueves en Panamá.

SINAPROC mantiene aviso por fuertes lluvias hasta el jueves en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en diversas regiones de Panamá hasta el próximo jueves 14 de mayo.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el incremento en los flujos de vientos y el posicionamiento de sistemas atmosféricos están favoreciendo el contenido de humedad. Esta condición generará aguaceros y tormentas eléctricas, de moderadas a fuertes, con especial énfasis en la vertiente del Caribe, así como en sectores del Pacífico oriental y occidental.

Áreas bajo vigilancia:

  • Provincias: Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Colón, Panamá, Panamá Oeste, Darién y Bocas del Toro.

  • Comarcas: Emberá-Wounaan, Ngäbe Buglé y Guna Yala.

  • Zonas Marítimas: Se mantienen advertencias para ambos litorales (Pacífico y Caribe).

Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos o quebradas acrecentadas, vigilar posibles deslizamientos de tierra en zonas vulnerables y mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de emergencia.

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