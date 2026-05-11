"Mi niño amaba el básquet": madre de adolescente asesinado en Colón clama por justicia

La provincia de Colón se encuentra de luto tras la muerte de Joseph Bustamante, un adolescente de 14 años cuya vida y aspiraciones fueron apagadas por el impacto de una bala hace unos días. Su madre, Joycie Manchón, recordó con profundo dolor a un hijo ejemplar, apasionado por el deporte y con metas claras para su futuro.

En una entrevista para Telemetro Reporta, Manchón relató que Joseph soñaba con convertirse en ingeniero naval, meta que equilibraba con su formación en el baloncesto, disciplina que practicaba con entrega.

"Mi niño amaba el básquet y yo hacía tantos sacrificios para llevarlo a su práctica. Le echaba ganas; él no era de problemas", expresó su madre, visiblemente afectada por la irreparable pérdida.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas aprehendidas por este crimen. Ante la falta de respuestas, la madre del menor hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la seguridad en la provincia, señalando la creciente ola de criminalidad que azota la región.

Pese a la situación, Joycie aseguró que se mantendrá en pie por su segundo hijo, un niño de 10 años que queda bajo su cuidado.

Luto en la comunidad deportiva

El vacío dejado por Joseph también se siente en las canchas. Su entrenador, Ariel Hudges, describió al joven como un deportista disciplinado, además de ser un buen hijo y compañero, destacando su compromiso con el equipo.

Con el fallecimiento de Joseph, la provincia de Colón registra dos menores de edad asesinados en lo que va de los primeros cinco meses del año.