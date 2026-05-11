La Caja de Seguro Social (CSS) desmintió las informaciones relacionadas con un supuesto desabastecimiento de reactivos en los laboratorios del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

La institución señaló que actualmente los servicios de laboratorio mantienen cobertura total para las áreas de hospitalización y urgencias, garantizando la atención inmediata de pacientes críticos.

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CSS asegura cobertura en servicios de laboratorio

De acuerdo con la entidad, el Complejo Hospitalario registra:

100 % de cobertura en laboratorio para hospitalización y urgencias

Más del 80 % de cobertura en pruebas de consulta externa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/2053915364900134969?s=20&partner=&hide_thread=false #ComunicadosCSS | CSS desmiente falta de reactivos en laboratorio del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. pic.twitter.com/sBIMDV4t9A — CSSPanama (@CSSPanama) May 11, 2026

La CSS indicó además que se han destinado recursos para asegurar el funcionamiento óptimo de los laboratorios y reforzar el abastecimiento de reactivos provenientes del Almacén Central.

CSS lamenta difusión de información “inexacta”

La institución expresó preocupación por la difusión de informaciones que, según indicó, no reflejan la realidad operativa de los servicios de salud.

La CSS advirtió que este tipo de publicaciones podrían provocar que algunos pacientes suspendan controles médicos o pruebas diagnósticas, afectando su salud.

Mi Caja Digital permitirá verificar disponibilidad de pruebas

Como parte de las medidas implementadas, la entidad informó que habilitó nuevas funciones en la plataforma:

Mi Caja Digital CSS

A través de la sección “Búsqueda de resultados”, los pacientes podrán:

Verificar disponibilidad de pruebas de laboratorio

Consultar resultados médicos

Reducir traslados innecesarios

Optimizar tiempos de atención

La CSS reiteró que continuará fortaleciendo los servicios de laboratorio en sus instalaciones médicas a nivel nacional.