IMA anuncia los lugares con Agroferias para este martes 12 de mayo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo este martes 12 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.
Agroferias del martes 12 de mayo
Coclé
- Casa comunal de El Valle, distrito de Antón.
Panamá Este
- Parque de Cañita, en el distrito de Chepo.
- Cancha La Primavera, diagonal al Colegio Easy To Learn, corregimiento de Tocumen.
Comarca Ngäbe Buglé
- Casa comunal de El Peñón, distrito de Ñurum.
Panamá Oeste
- Casa comunal de El Cacao, terrenos de la Feria de la Naranja, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de Paja de Sombrero, distrito de Gualaca.
Colón
- Predio de la Junta Comunal de Pilón, distrito de Colón.
Herrera
- Cancha de Las Pipas, corregimiento de Los Cerros de Paja de Los Pozos.
Veraguas
- Cuadro Deportivo de San Pedro de El Espino, distrito de Santiago.
- Casa comunal de Mojarás, distrito de Calobre.
Darién
- Complejo deportivo Manuel Antonio Miranda en Metetí. distrito de Pinogana.