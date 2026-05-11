Panamá Nacionales -  11 de mayo de 2026 - 16:29

IMA anuncia los lugares con Agroferias para este martes 12 de mayo

Las jornadas de las Agroferias iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en varias regiones del país, afirma el IMA.

 Agroferias del IMA en Panamá.

 Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo este martes 12 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las jornadas de venta masiva iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en las siguientes regiones de Coclé, Panamá Este, Chiriquí, Colón, entre otras regiones.

Agroferias del martes 12 de mayo

Coclé

  • Casa comunal de El Valle, distrito de Antón.

Panamá Este

  • Parque de Cañita, en el distrito de Chepo.
  • Cancha La Primavera, diagonal al Colegio Easy To Learn, corregimiento de Tocumen.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Casa comunal de El Peñón, distrito de Ñurum.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de El Cacao, terrenos de la Feria de la Naranja, distrito de Capira.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Paja de Sombrero, distrito de Gualaca.

Colón

  • Predio de la Junta Comunal de Pilón, distrito de Colón.

Herrera

  • Cancha de Las Pipas, corregimiento de Los Cerros de Paja de Los Pozos.

Veraguas

  • Cuadro Deportivo de San Pedro de El Espino, distrito de Santiago.
  • Casa comunal de Mojarás, distrito de Calobre.

Darién

  • Complejo deportivo Manuel Antonio Miranda en Metetí. distrito de Pinogana.
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