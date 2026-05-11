Panamá Nacionales -  11 de mayo de 2026 - 13:44

AIG reforzará ciberseguridad en instituciones públicas de Panamá

La AIG anunció nuevas medidas para reforzar la ciberseguridad en Panamá ante el aumento de amenazas y ataques informáticos en instituciones públicas.

AIG reforzará ciberseguridad en Panamá

AIG reforzará ciberseguridad en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) anunció el fortalecimiento de sus medidas de ciberseguridad ante el incremento de amenazas y ataques informáticos detectados en instituciones públicas del país.

La entidad informó que reforzó el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información como parte de las acciones para mejorar la protección de plataformas y sistemas gubernamentales.

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Nuevos estándares de ciberseguridad para instituciones públicas

La AIG también adelantó que próximamente publicará una resolución que establecerá nuevos requerimientos y estándares mínimos de ciberseguridad para todas las instituciones públicas.

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La medida busca fortalecer la capacidad de prevención, detección y respuesta ante posibles ataques cibernéticos que puedan comprometer información gubernamental o servicios digitales.

Buscan reforzar protección de sistemas estatales

Según la entidad, el aumento de las ciberamenazas obliga a las instituciones a elevar sus niveles de seguridad tecnológica y actualizar protocolos de protección digital.

Entre los objetivos de las nuevas medidas se encuentran:

  • Fortalecer la respuesta ante incidentes
  • Mejorar la protección de datos
  • Reducir vulnerabilidades tecnológicas
  • Garantizar continuidad de servicios digitales

Panamá enfrenta retos en materia digital

En los últimos años, Panamá ha impulsado proyectos de transformación digital y modernización de servicios públicos, lo que también ha incrementado la necesidad de fortalecer la seguridad informática en el sector estatal.

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La AIG indicó que continuará implementando estrategias para proteger las infraestructuras tecnológicas del país frente a amenazas cibernéticas.

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