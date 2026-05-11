AIG reforzará ciberseguridad en instituciones públicas de Panamá

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) anunció el fortalecimiento de sus medidas de ciberseguridad ante el incremento de amenazas y ataques informáticos detectados en instituciones públicas del país.

La entidad informó que reforzó el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información como parte de las acciones para mejorar la protección de plataformas y sistemas gubernamentales.

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Nuevos estándares de ciberseguridad para instituciones públicas

La AIG también adelantó que próximamente publicará una resolución que establecerá nuevos requerimientos y estándares mínimos de ciberseguridad para todas las instituciones públicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2053906493456416854?s=20&partner=&hide_thread=false Ante el aumento de ciberamenazas y ataques, la @aigesinnovacion ha reforzado el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información.

Además, publicarán una resolución con “nuevos requerimientos y estándares mínimos de ciberseguridad para las instituciones públicas”. pic.twitter.com/30Jsi8sbdx — Telemetro Reporta (@TReporta) May 11, 2026

La medida busca fortalecer la capacidad de prevención, detección y respuesta ante posibles ataques cibernéticos que puedan comprometer información gubernamental o servicios digitales.

Buscan reforzar protección de sistemas estatales

Según la entidad, el aumento de las ciberamenazas obliga a las instituciones a elevar sus niveles de seguridad tecnológica y actualizar protocolos de protección digital.

Entre los objetivos de las nuevas medidas se encuentran:

Fortalecer la respuesta ante incidentes

Mejorar la protección de datos

Reducir vulnerabilidades tecnológicas

Garantizar continuidad de servicios digitales

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2053901527241121870?s=20&partner=&hide_thread=false El administrador de la @aigesinnovacion, Adolfo @fitofabrega, dio a conocer que “son cientos de miles de intentos de ataques -cibernéticos- que se dan prácticamente todos los días -contra entidades del gobierno-, son pocos los que se han materializado en incidentes”. pic.twitter.com/d5mLyA6QqP — Telemetro Reporta (@TReporta) May 11, 2026

La AIG indicó que continuará implementando estrategias para proteger las infraestructuras tecnológicas del país frente a amenazas cibernéticas.