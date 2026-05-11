AIG reforzará ciberseguridad en instituciones públicas de Panamá

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) anunció el fortalecimiento de sus medidas de ciberseguridad ante el incremento de amenazas y ataques informáticos detectados en instituciones públicas del país.
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Nuevos estándares de ciberseguridad para instituciones públicas
La AIG también adelantó que próximamente publicará una resolución que establecerá nuevos requerimientos y estándares mínimos de ciberseguridad para todas las instituciones públicas.
La medida busca fortalecer la capacidad de prevención, detección y respuesta ante posibles ataques cibernéticos que puedan comprometer información gubernamental o servicios digitales.
Buscan reforzar protección de sistemas estatales
Según la entidad, el aumento de las ciberamenazas obliga a las instituciones a elevar sus niveles de seguridad tecnológica y actualizar protocolos de protección digital.
Entre los objetivos de las nuevas medidas se encuentran:
- Fortalecer la respuesta ante incidentes
- Mejorar la protección de datos
- Reducir vulnerabilidades tecnológicas
- Garantizar continuidad de servicios digitales
Panamá enfrenta retos en materia digital
En los últimos años, Panamá ha impulsado proyectos de transformación digital y modernización de servicios públicos, lo que también ha incrementado la necesidad de fortalecer la seguridad informática en el sector estatal.
La AIG indicó que continuará implementando estrategias para proteger las infraestructuras tecnológicas del país frente a amenazas cibernéticas.