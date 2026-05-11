Biomuseo abre vacantes de empleo en Panamá: cómo aplicar

El Biomuseo abrió una nueva convocatoria de empleos dirigida a personas interesadas en formar parte de uno de los espacios culturales y turísticos más emblemáticos del país.

La institución anunció vacantes para los cargos de Asistente de Seguridad y Guías de Exhibiciones a medio tiempo, con el objetivo de fortalecer la atención y seguridad para los visitantes.

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Vacantes disponibles en el Biomuseo

Entre las plazas anunciadas se encuentran:

Asistente de Seguridad

Guías de Exhibiciones a medio tiempo

Embed - Biomuseo en Instagram: "Seguimos creciendo y queremos que formes parte de nuestro equipo. Estamos buscando guías de exhibiciones a medio tiempo. Envíanos tu hoja de vida al correo [email protected] View this post on Instagram

En el caso de los guías, el Biomuseo indicó que los aspirantes deben contar con habilidades para hablar en público y capacidad para comunicarse en inglés.

Horario de trabajo para guías

La institución detalló que el puesto de Guía de Exhibiciones tendrá una jornada de:

24 horas semanales

Turnos matutinos o vespertinos

¿Cómo aplicar a las vacantes del Biomuseo?

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección pueden enviar su hoja de vida al correo:

[email protected]

El Biomuseo mantiene abiertas las oportunidades laborales como parte de sus esfuerzos para continuar ofreciendo una experiencia educativa y cultural de calidad a nacionales y turistas.