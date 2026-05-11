Biomuseo abre vacantes de empleo en Panamá: cómo aplicar

El Biomuseo abrió una nueva convocatoria de empleos dirigida a personas interesadas en formar parte de uno de los espacios culturales y turísticos más emblemáticos del país.
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Vacantes disponibles en el Biomuseo
Entre las plazas anunciadas se encuentran:
- Asistente de Seguridad
- Guías de Exhibiciones a medio tiempo
En el caso de los guías, el Biomuseo indicó que los aspirantes deben contar con habilidades para hablar en público y capacidad para comunicarse en inglés.
Horario de trabajo para guías
La institución detalló que el puesto de Guía de Exhibiciones tendrá una jornada de:
- 24 horas semanales
- Turnos matutinos o vespertinos
¿Cómo aplicar a las vacantes del Biomuseo?
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección pueden enviar su hoja de vida al correo:
El Biomuseo mantiene abiertas las oportunidades laborales como parte de sus esfuerzos para continuar ofreciendo una experiencia educativa y cultural de calidad a nacionales y turistas.