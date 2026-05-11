Jubilados en Colón protestan por aumento y exigen aprobación de Ley 491

Jubilados y pensionados realizaron una protesta en Colón para exigir la aprobación de la Ley 491, iniciativa que contempla aumentos para las personas que reciben menos de B/. 600 mensuales.

La manifestación incluyó el cierre de vías a la altura de calle 10 y 11 de la avenida Central, donde los participantes reclamaron mejoras en sus ingresos y denunciaron las dificultades económicas que enfrentan actualmente.

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Gobernador dialogó con manifestantes

El gobernador de la provincia de Colón, Julio Hernández, acudió al lugar para dialogar con los jubilados y pensionados que mantenían bloqueada la vía.

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Durante la conversación, los manifestantes señalaron que las pensiones actuales no les permiten cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y servicios.

Jubilados exigen aprobación de la Ley 491

Los participantes destacaron que la aprobación de la Ley 491 representaría un acto de justicia social para más de 95 mil pensionados en todo el país, especialmente aquellos que reciben ingresos inferiores a B/. 600.

“Hay que hacerle justicia. Que se apruebe la Ley 491 que da un aumento a aquellos que reciben menos de 600 balboas”, expresaron durante la protesta. “Hay que hacerle justicia. Que se apruebe la Ley 491 que da un aumento a aquellos que reciben menos de 600 balboas”, expresaron durante la protesta.

Gobernación recibirá comisión de jubilados

Como parte del diálogo, el gobernador se comprometió a recibir una comisión de los manifestantes el próximo jueves a la 1:00 de la tarde en la Gobernación de Colón.

No obstante, los jubilados advirtieron que esta protesta representa solo una primera medida y no descartaron nuevas acciones de presión si no obtienen respuestas concretas sobre sus demandas.