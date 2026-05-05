Panamá Nacionales -  5 de mayo de 2026 - 13:09

¿Habrá aumento a jubilados? Esto dijo el MEF sobre el proyecto 461

El ministro Felipe Chapman, se refirió al proyecto de Ley 491, que contempla un aumento salarial para jubilados y pensionados.

MEF se refiere al proyecto 461 sobre aumento de salarios para jubilados. 

MEF se refiere al proyecto 461 sobre aumento de salarios para jubilados. 

Eric Osorio/ AN
Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, se refirió al proyecto de Ley 491, que contempla un aumento económico para jubilados y pensionados que reciben menos de B/.600.00, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad económica y bienestar para este sector de la población panameña.

Chapman enfatizó que está de acuerdo con las iniciativas que buscan mejorar las pensiones; sin embargo, señaló que siempre aboga por propuestas realistas y evita respaldar iniciativas inconclusas o sin sustento.

En ese sentido, indicó que la reciente ley que reforma el sistema de pensiones, la cual incluyó la presentación, aprobación y rechazo de diversas propuestas, ya contempla la protección social y salarial de los jubilados.

Por ello, el ministro reiteró que no considera viable un nuevo incremento, al señalar que no sería una medida consecuente.

En esta nota:
Seguir leyendo

CEPANIM 2026: método oficial de pago para todos los beneficiados

CEPANIM 2026: opciones para jubilados sin internet para completar su registro

Propuesta de impuesto a contenedores genera rechazo en el sector marítimo y logístico

Recomendadas

Más Noticias