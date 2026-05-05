¿Habrá aumento a jubilados? Esto dijo el MEF sobre el proyecto 461

MEF se refiere al proyecto 461 sobre aumento de salarios para jubilados.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, se refirió al proyecto de Ley 491, que contempla un aumento económico para jubilados y pensionados que reciben menos de B/.600.00, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad económica y bienestar para este sector de la población panameña.

Chapman enfatizó que está de acuerdo con las iniciativas que buscan mejorar las pensiones; sin embargo, señaló que siempre aboga por propuestas realistas y evita respaldar iniciativas inconclusas o sin sustento.

En ese sentido, indicó que la reciente ley que reforma el sistema de pensiones, la cual incluyó la presentación, aprobación y rechazo de diversas propuestas, ya contempla la protección social y salarial de los jubilados.

Por ello, el ministro reiteró que no considera viable un nuevo incremento, al señalar que no sería una medida consecuente.