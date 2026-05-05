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Ministro de Salud recorre nueva sala de cuidados paliativos del ION en la Ciudad de la Salud

El ministro de Salud, Fernando Boyd, realizó un recorrido en la nueva sala de cuidados paliativos y alivio del dolor oncológico del Instituto Oncológico Nacional, ubicada en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud, y destacó que este espacio representa un avance significativo hacia una atención más humana, digna e integral para pacientes con cáncer.