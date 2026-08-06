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Magistrada Cornejo advierte posible inconstitucionalidad en creación de la Policía Municipal

La creación de la Policía Municipal de Panamá podría vulnerar la Constitución Política de Panamá, según advirtió la magistrada presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Maribel Cornejo Batista, quien en un salvamento de voto no compartió la decisión de no admitir una demanda sobre el acuerdo que estableció la Dirección de la Policía Municipal de Panamá.