Panamá Nacionales -  5 de mayo de 2026 - 11:43

Agroferias del IMA: lugares y horarios en todo Panamá

Consulta dónde estarán las agroferias del IMA este 6 de mayo en Panamá. Productos a bajo costo en varias provincias.

IMA anuncia nuevas agroferias en varias provincias 

Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las sedes de las agroferias programadas para este miércoles 6 de mayo, donde los ciudadanos podrán adquirir alimentos a precios accesibles en distintos puntos del país.

Estas jornadas buscan acercar productos de la canasta básica directamente del productor al consumidor, beneficiando la economía familiar.

Agroferias del IMA: estos son los puntos habilitados

Chiriquí

  • Complejo Deportivo de Algarrobos, distrito de Dolega

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito

Panamá Oeste

  • Cancha techada de Ollas Arriba, distrito de Capira

Veraguas

  • Cuadro de fútbol de Los Vásquez, en Los Algarrobos, distrito de Santiago
  • Al lado de la Capilla de San Martín de Porres, distrito de Las Palmas

Herrera

  • Cancha techada de Los Cerritos de Los Pozos, distrito de Los Pozos

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Samboa, distrito de Jirondai
Productos accesibles

Las agroferias del IMA ofrecen productos como:

  • Arroz
  • Legumbres
  • Vegetales
  • Carnes y otros alimentos básicos

El IMA invita a la población a asistir temprano, llevar bolsas reutilizables y aprovechar estos espacios que promueven el consumo de la producción nacional.

