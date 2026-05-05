Agroferias del IMA: lugares y horarios en todo Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las sedes de las agroferias programadas para este miércoles 6 de mayo, donde los ciudadanos podrán adquirir alimentos a precios accesibles en distintos puntos del país.
Agroferias del IMA: estos son los puntos habilitados
Chiriquí
- Complejo Deportivo de Algarrobos, distrito de Dolega
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito
Panamá Oeste
- Cancha techada de Ollas Arriba, distrito de Capira
Veraguas
- Cuadro de fútbol de Los Vásquez, en Los Algarrobos, distrito de Santiago
- Al lado de la Capilla de San Martín de Porres, distrito de Las Palmas
Herrera
- Cancha techada de Los Cerritos de Los Pozos, distrito de Los Pozos
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Samboa, distrito de Jirondai
Productos accesibles
Las agroferias del IMA ofrecen productos como:
- Arroz
- Legumbres
- Vegetales
- Carnes y otros alimentos básicos
El IMA invita a la población a asistir temprano, llevar bolsas reutilizables y aprovechar estos espacios que promueven el consumo de la producción nacional.