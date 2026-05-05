Viaje de diputados a China genera polémica en medio de tensión por buques panameños

El viaje de un grupo de diputados panameños a China ha generado polémica en el país, en medio de las tensiones por la detención de buques con bandera panameña en puertos de esa nación.

La situación ocurre en un contexto internacional marcado por fricciones entre Estados Unidos y China, lo que ha elevado el nivel de atención sobre las decisiones diplomáticas y políticas de Panamá.

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Viaje de diputados a China causa polémica en Panamá

La diputada Patsy Lee, quien forma parte de la delegación, defendió el propósito del viaje y aseguró que no se trata de una violación al código de ética del Órgano Legislativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051478370265825319?s=20&partner=&hide_thread=false El viaje de un grupo de diputados a China desata polémica en medio de las tensiones por la detención de buques con bandera panameña en puertos de ese país.



La diputada @patsyleer, quien forma parte de la delegación, defendió el objetivo del viaje y dijo que no representa una… pic.twitter.com/Qe97kLkfN0 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 5, 2026

“Esta tensión que ha habido entre Estados Unidos y China es un tema que debe ser ajeno a nuestro país”, afirmó la diputada, al referirse al contexto geopolítico. “Esta tensión que ha habido entre Estados Unidos y China es un tema que debe ser ajeno a nuestro país”, afirmó la diputada, al referirse al contexto geopolítico.

Contexto de tensión

El viaje coincide con cuestionamientos por la situación de embarcaciones panameñas en puertos chinos, lo que ha generado preocupación en sectores vinculados al comercio y la logística.

Analistas señalan que este tipo de escenarios requiere un manejo cuidadoso, debido al papel estratégico de Panamá en el comercio internacional y su relación con ambas potencias.