Viaje de diputados a China genera polémica en medio de tensión por buques panameños

El viaje de un grupo de diputados panameños a China ha generado polémica en el país, en medio de las tensiones por la detención de buques con bandera panameña en puertos de esa nación.
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Viaje de diputados a China causa polémica en Panamá
La diputada Patsy Lee, quien forma parte de la delegación, defendió el propósito del viaje y aseguró que no se trata de una violación al código de ética del Órgano Legislativo.
Contexto de tensión
El viaje coincide con cuestionamientos por la situación de embarcaciones panameñas en puertos chinos, lo que ha generado preocupación en sectores vinculados al comercio y la logística.
Analistas señalan que este tipo de escenarios requiere un manejo cuidadoso, debido al papel estratégico de Panamá en el comercio internacional y su relación con ambas potencias.