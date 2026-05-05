A 112 años de la Tragedia de El Polvorín: el sacrificio que marcó a Panamá

A 112 años de la Tragedia de El Polvorín

Este 5 de mayo se conmemoran 112 años de la Tragedia de El Polvorín , uno de los hechos más dolorosos en la historia del país, que dejó como saldo la muerte de seis miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

La tragedia ocurrió en la madrugada del 5 de mayo de 1914, cuando un incendio se registró en un edificio conocido como El Polvorín, utilizado para almacenar explosivos. Durante las labores para controlar el fuego, se produjo una potente explosión que cobró la vida de los bomberos que se encontraban en el lugar.

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112 años de la Tragedia de El Polvorín en Panamá

Los seis bomberos fallecidos son recordados como héroes nacionales, ya que acudieron al llamado de emergencia con el objetivo de proteger a la población, sin imaginar la magnitud del riesgo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051619544536351044?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy se cumplen 112 años de La Tragedia de El Polvorín, ocurrida la madrugada del 5 de mayo de 1914, donde un incendio y explosión destruyó un edificio llamado El Polvorín y en el que fallecieron seis miembros del Cuerpo de Bomberos. pic.twitter.com/uFHrMl0S3O — Telemetro Reporta (@TReporta) May 5, 2026

Su sacrificio marcó un antes y un después en la historia del país, fortaleciendo la cultura de prevención y el reconocimiento a la labor de los estamentos de emergencia.

Panamá recuerda a los héroes de El Polvorín a 112 años

La Tragedia de El Polvorín es considerada un símbolo de entrega y vocación de servicio en Panamá, siendo recordada cada año como una fecha de reflexión y homenaje.

Este hecho histórico también resalta la importancia de la seguridad en el manejo de materiales peligrosos y el rol fundamental de los bomberos en la protección de vidas y bienes.