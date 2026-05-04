Aumento a jubilados y pensionados: ¿continuará el proyecto de ley 491?

El debate sobre el aumento a jubilados y pensionados en Panamá volvió a encender la discusión nacional, luego de que la Asamblea Nacional de Panamá suspendiera el tercer debate del Proyecto de Ley 491, que propone una pensión mínima de 600 dólares.

La iniciativa, que ya había sido aprobada en segundo debate, fue aplazada el pasado 30 de abril en medio de fuertes cuestionamientos por su impacto económico y falta de consenso.

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Ley 491: aumento a jubilados y pensionados queda en pausa y genera polémica

jubilados - presidente mulino Presidencia

El presidente José Raúl Mulino criticó el proyecto por considerar que no ha sido suficientemente consultado y advirtió que podría vetarlo si llega a su despacho.

Diversos sectores han expresado preocupación por el contenido de la propuesta. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa advirtió que el proyecto podría afectar la competitividad del país al contemplar el uso de fondos del sector telecomunicaciones para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social.

Por su parte, la Cámara Marítima de Panamá cuestionó la propuesta de aplicar una tasa a los contenedores, señalando que podría impactar negativamente la competitividad logística del país.

¿Qué pasará con el proyecto de ley 491 sobre aumento a jubilados?

Embed - Grace Hernandez en Instagram: "Ante un veto inminente, tomamos una decisión estratégica. No retrocedemos. Seguimos trabajando para garantizar que la ley de jubilados y pensionados se apruebe y se sancione. Esto no es un favor, es justicia. En dos meses seguimos, porque este proyecto sigue en tercer debate. #Seguimos" View this post on Instagram

La diputada Grace Hernández, de la bancada Vamos, defendió la iniciativa y aseguró que la suspensión del debate responde a una estrategia ante un posible veto.

“No retrocedemos. Seguimos trabajando para garantizar que la ley se apruebe y se sancione. Esto no es un favor, es justicia”, afirmó. “No retrocedemos. Seguimos trabajando para garantizar que la ley se apruebe y se sancione. Esto no es un favor, es justicia”, afirmó.

La diputada adelantó que el proyecto podría retomarse en aproximadamente dos meses, cuando regrese a tercer debate.