Familiares de privadas de libertad podrán registrarse para visitas en La Esmeralda

El Ministerio de Gobierno (MINGOB) informó que, a partir de este martes 5 de mayo, los familiares de privadas de libertad trasladadas al centro de La Esmeralda podrán registrarse para participar en la primera jornada de visitas.
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Visitas en La Esmeralda: así puedes registrarte desde este martes
Las autoridades indicaron que las visitas estarán organizadas en dos grupos:
- Un grupo asignado para el sábado
- Otro grupo para el domingo
Esta medida permitirá coordinar los horarios y definir quiénes acompañarán durante cada visita.
Objetivo de la medida
El Ministerio de Gobierno explicó que este sistema busca:
- Garantizar mayor control y orden en las visitas
- Reforzar la seguridad dentro del centro
- Facilitar que los familiares compartan un momento adecuado con las privadas de libertad
Las autoridades reiteraron el llamado a los interesados a acudir en el horario establecido para completar el proceso de registro.