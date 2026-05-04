Panamá Nacionales -  4 de mayo de 2026 - 14:25

Familiares de privadas de libertad podrán registrarse para visitas en La Esmeralda

MINGOB habilita registro para visitas a privadas de libertad en La Esmeralda. Conoce fechas, horarios y requisitos.

Visitas en el Centro La Esmeralda.

Visitas en el Centro "La Esmeralda".

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Gobierno (MINGOB) informó que, a partir de este martes 5 de mayo, los familiares de privadas de libertad trasladadas al centro de La Esmeralda podrán registrarse para participar en la primera jornada de visitas.

El proceso se realizará en el antiguo CEFERE, ubicado en la Avenida Domingo Díaz, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m..

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Visitas en La Esmeralda: así puedes registrarte desde este martes

Las autoridades indicaron que las visitas estarán organizadas en dos grupos:

  • Un grupo asignado para el sábado
  • Otro grupo para el domingo
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Esta medida permitirá coordinar los horarios y definir quiénes acompañarán durante cada visita.

Objetivo de la medida

El Ministerio de Gobierno explicó que este sistema busca:

  • Garantizar mayor control y orden en las visitas
  • Reforzar la seguridad dentro del centro
  • Facilitar que los familiares compartan un momento adecuado con las privadas de libertad

Las autoridades reiteraron el llamado a los interesados a acudir en el horario establecido para completar el proceso de registro.

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