Familiares de privadas de libertad podrán registrarse para visitas en La Esmeralda

Visitas en el Centro "La Esmeralda".

El Ministerio de Gobierno (MINGOB) informó que, a partir de este martes 5 de mayo, los familiares de privadas de libertad trasladadas al centro de La Esmeralda podrán registrarse para participar en la primera jornada de visitas .

El proceso se realizará en el antiguo CEFERE, ubicado en la Avenida Domingo Díaz, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m..

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Te puede interesar: Agroferias del IMA: conozcan los lugares donde estarán este 5 y 6 de mayo

Visitas en La Esmeralda: así puedes registrarte desde este martes

Las autoridades indicaron que las visitas estarán organizadas en dos grupos:

Un grupo asignado para el sábado

Otro grupo para el domingo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinGobPma/status/2051371254205022446?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado | Desde mañana martes 5 de mayo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., familiares de privadas de libertad trasladadas a La Esmeralda podrán acudir al antiguo Cefere en Avenida Domingo Díaz para registrarse para la primera visita de este fin de semana. pic.twitter.com/TPbDY6MX03 — Ministerio de Gobierno de Panamá (@MinGobPma) May 4, 2026

Esta medida permitirá coordinar los horarios y definir quiénes acompañarán durante cada visita.

Objetivo de la medida

El Ministerio de Gobierno explicó que este sistema busca:

Garantizar mayor control y orden en las visitas

Reforzar la seguridad dentro del centro

Facilitar que los familiares compartan un momento adecuado con las privadas de libertad

Las autoridades reiteraron el llamado a los interesados a acudir en el horario establecido para completar el proceso de registro.