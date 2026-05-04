Panamá Nacionales -  4 de mayo de 2026 - 12:02

Registro CEPANIM: documentos necesarios para evitar retrasos en pagos

Conoce qué documentos necesitas para el CEPANIM 2026 y cómo será el pago desde junio. No se entregará dinero en efectivo.

Registro CEPANIM en Panamá: certificados requeridos para cobrar el pago en junio

Registro CEPANIM en Panamá: certificados requeridos para cobrar el pago en junio

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El proceso de entrega del CEPANIM iniciará a partir de junio de 2026, pero no será mediante efectivo ni cheques tradicionales, según aclaró el dirigente de jubilados Guillermo Cortés.

CEPANIM no es dinero directo

Cortés explicó que el CEPANIM corresponde a un Certificado de Pago Negociable, por lo que su funcionamiento es distinto al de un pago convencional. “No es que te van a dar dinero en efectivo… el CEPANIM es un certificado de pago negociable”, enfatizó.

De acuerdo con la información oficial, el proceso será coordinado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEDUCA), que será la entidad encargada de establecer el cronograma. El dirigente reiteró que los beneficiarios deben consultar únicamente fuentes oficiales para conocer las fechas exactas.

Proceso será progresivo

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Debido a la alta cantidad de beneficiarios —más de 400 mil personas—, la entrega se realizará de forma gradual. “Es casi imposible que a más de 400 mil personas se les entregue todo en un solo mes”, explicó Cortés, quien pidió paciencia a jubilados y pensionados.

Documentos obligatorios

El MEF informó que es indispensable cargar archivos digitales legibles para evitar retrasos en el proceso. Entre los principales requisitos están:

  • Certificado de defunción (obligatorio en todos los casos)
  • Certificado de matrimonio + copia de cédula (si el solicitante es cónyuge)
  • Certificado de nacimiento (si el solicitante es hijo)
  • Otros documentos adicionales que solicite el sistema

Las autoridades recomiendan verificar que los documentos estén completos y correctos antes de enviarlos, ya que errores podrían retrasar la entrega del beneficio.

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