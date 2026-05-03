Hackean por segunda vez cuenta de Instagram de la Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República informó que su cuenta oficial de Instagram fue vulnerada por terceros ajenos a la institución este domingo 3 de mayo. El ataque informático resultó en la eliminación total de las publicaciones de dicho perfil.
El equipo de informática trabaja actualmente en restablecer el acceso y evaluar el alcance de la vulneración. La institución aclaró que cualquier contenido o mensaje publicado durante este periodo de vulnerabilidad no es oficial ni autorizado.
La Contraloría ofreció disculpas a la ciudadanía y reafirmó su compromiso con la transparencia y la seguridad de sus canales informativos.