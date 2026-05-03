Deportes Deportes -  3 de mayo de 2026 - 14:02

Sporting de San Miguelito denuncia presuntos amaños de partidos

El Sporting San Miguelito hizo un llamado a todas las organizaciones deportivas del país a unirse en defensa de la transparencia en el fútbol panameño.

Club Sporting de San Miguelito.

Club Sporting de San Miguelito.

@sportingsmfc
Ana Canto
Por Ana Canto

La Junta Directiva y Presidencia del Sporting San Miguelito emitieron un comunicado oficial tras su reciente derrota (2-3) ante el Alianza FC, anunciando la presentación de denuncias formales para exigir una investigación "inmediata, exhaustiva e imparcial" sobre presuntas irregularidades en el encuentro.

El club manifestó su profunda preocupación tras identificar indicios graves que apuntan a posibles amaños de partidos, señalando que estas acciones atentan directamente contra la integridad, transparencia y el espíritu competitivo del fútbol nacional.

Las autoridades del Sporting hicieron un enérgico llamado a todas las organizaciones deportivas del país a unirse en defensa de la transparencia en el fútbol panameño, instando a dejar de lado las rivalidades de cancha para proteger la esencia del deporte.

Asimismo, la directiva del Sporting exhortó a las autoridades competentes a garantizar investigaciones independientes, objetivas y oportunas y a aplicar sanciones ejemplares en caso de comprobarse la existencia de estas irregularidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/2050990327775801629&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

VIDEO | EN VIVO: Final del Béisbol Mayor entre Chiriquí vs. Bocas del Toro

Andrés Andrade se corona campeón de la Copa de Austria con el LASK Linz

Pelea David Benavidez vs Gilberto 'El Zurdo' Ramírez: fecha, hora y dónde verla en Panamá

Recomendadas

Más Noticias