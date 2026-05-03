Sporting de San Miguelito denuncia presuntos amaños de partidos

La Junta Directiva y Presidencia del Sporting San Miguelito emitieron un comunicado oficial tras su reciente derrota (2-3) ante el Alianza FC, anunciando la presentación de denuncias formales para exigir una investigación "inmediata, exhaustiva e imparcial" sobre presuntas irregularidades en el encuentro.

El club manifestó su profunda preocupación tras identificar indicios graves que apuntan a posibles amaños de partidos, señalando que estas acciones atentan directamente contra la integridad, transparencia y el espíritu competitivo del fútbol nacional.

Las autoridades del Sporting hicieron un enérgico llamado a todas las organizaciones deportivas del país a unirse en defensa de la transparencia en el fútbol panameño, instando a dejar de lado las rivalidades de cancha para proteger la esencia del deporte.

Asimismo, la directiva del Sporting exhortó a las autoridades competentes a garantizar investigaciones independientes, objetivas y oportunas y a aplicar sanciones ejemplares en caso de comprobarse la existencia de estas irregularidades.