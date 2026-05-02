Boxeo Deportes -  2 de mayo de 2026 - 18:19

VIDEO | EN VIVO: Benavídez vs "Zurdo" Ramírez, pelea por títulos mundiales del peso crucero

Sigue EN VIVO la pelea entre David Benavídez y Gilberto “Zurdo” Ramírez por títulos del peso crucero. Hora y detalles del combate.

Boxeo mundial EN VIVO: Benavídez vs Ramírez por títulos crucero 

Boxeo mundial EN VIVO: Benavídez vs Ramírez por títulos crucero 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este sábado 2 de mayo se vive una de las peleas más esperadas del año en el boxeo mundial: David Benavídez se enfrenta a Gilberto Ramírez en un combate que definirá los títulos mundiales unificados del peso crucero.

VIDEO | Benavídez vs Zurdo Ramírez EN VIVO: hora y dónde ver la pelea

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El enfrentamiento se llevará a cabo en el T-Mobile Arena, en la ciudad de Las Vegas, con hora prevista de inicio a las 7:00 p.m. (hora de Panamá).

Benavídez, conocido como “El Monstruo Mexicano”, llega como uno de los peleadores más explosivos del momento, mientras que el “Zurdo” Ramírez buscará imponer su experiencia y técnica en el ring.

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