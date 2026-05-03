Naturgy Panamá reporta apagón temporal por falla en sistema eléctrico regional.

La empresa @NaturgyPa informó que hoy a las 10:11 a.m. se produjo un evento externo con origen en el Sistema Eléctrico Regional (Apertura de Interconexión México-Guatemala), el cual afectó por un espacio de 4 minutos el suministro eléctrico en sectores de la ciudad Capital,… pic.twitter.com/Pj3A8fbriS