Panamá Nacionales -  3 de mayo de 2026 - 11:43

Naturgy Panamá reporta apagón temporal por falla en sistema eléctrico regional

La empresa Naturgy ofreció disculpas por los inconvenientes derivados de esta situación técnica en la red regional.

Naturgy Panamá reporta apagón temporal por falla en sistema eléctrico regional.

Naturgy Panamá reporta apagón temporal por falla en sistema eléctrico regional.

Naturgy Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

La empresa Naturgy Panamá informó que un evento externo a su red, originado en el Sistema Eléctrico Regional (apertura de la interconexión México-Guatemala), provocó una interrupción temporal del servicio este domingo a las 10:11 a.m.

Aunque la incidencia fue ajena a la responsabilidad de la distribuidora, el evento afectó a 50,585 clientes durante un periodo de 4 minutos. El suministro se normalizó tras coordinaciones directas con el Centro Nacional de Despacho (CND).

Zonas afectadas por el incidente:

  • Ciudad de Panamá: San Francisco, Obarrio y Bella Vista.
  • Panamá Oeste: Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Guadalupe, Nuevo Arraiján, Ciudad Futuro, Capira, Punta Barco y San Carlos.
  • Coclé: Antón.

Naturgy ofreció disculpas por los inconvenientes derivados de esta situación técnica en la red regional.

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