Naturgy Panamá reporta apagón temporal por falla en sistema eléctrico regional.

La empresa Naturgy Panamá informó que un evento externo a su red, originado en el Sistema Eléctrico Regional (apertura de la interconexión México-Guatemala), provocó una interrupción temporal del servicio este domingo a las 10:11 a.m.
Zonas afectadas por el incidente:
- Ciudad de Panamá: San Francisco, Obarrio y Bella Vista.
- Panamá Oeste: Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Guadalupe, Nuevo Arraiján, Ciudad Futuro, Capira, Punta Barco y San Carlos.
- Coclé: Antón.
Naturgy ofreció disculpas por los inconvenientes derivados de esta situación técnica en la red regional.