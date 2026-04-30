Proyecto de Naturgy Ilumina Panamericana Hacia El Hospital Aquilino Tejeira

En Penonomé, la vía Panamericana luce renovada gracias al proyecto de alumbrado público de Naturgy, en el acceso al Hospital Aquilino Tejeira. La empresa instaló postes modernos con luminarias LED de última generación, que proporcionan una iluminación superior durante las horas de oscuridad y elevan la visibilidad para el tránsito constante en esta ruta estratégica.

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Esta contribución facilita el acceso fluido de pacientes, sus familiares y el personal médico del hospital, extendiendo sus beneficios a una población aproximada de 100 mil habitantes en la región de Coclé.

Naturgy, persiste en su misión de modernizar la infraestructura eléctrica y fomentar el desarrollo sostenible de las comunidades panameñas.