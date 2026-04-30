Naturgy Contenido Patrocinado -  30 de abril de 2026 - 12:46

Proyecto de Naturgy Ilumina Panamericana Hacia El Hospital Aquilino Tejeira

Naturgy impulsa proyecto de alumbrado público En Penonomé, vía Panamericana instalando postes modernos con luminarias.

En Penonomé, la vía Panamericana luce renovada gracias al proyecto de alumbrado público de Naturgy, en el acceso al Hospital Aquilino Tejeira. La empresa instaló postes modernos con luminarias LED de última generación, que proporcionan una iluminación superior durante las horas de oscuridad y elevan la visibilidad para el tránsito constante en esta ruta estratégica.

iluminarias naturgy
Naturgy renueva luminarias en Penonom&eacute;.&nbsp;

Naturgy renueva luminarias en Penonomé.

Esta contribución facilita el acceso fluido de pacientes, sus familiares y el personal médico del hospital, extendiendo sus beneficios a una población aproximada de 100 mil habitantes en la región de Coclé.

Naturgy, persiste en su misión de modernizar la infraestructura eléctrica y fomentar el desarrollo sostenible de las comunidades panameñas.

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