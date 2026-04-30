25 estudiantes afectados por agroquímico en escuela de Coclé: están fuera de peligro

25 estudiantes afectados por agroquímico en escuela de Coclé

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) informó que 25 estudiantes resultaron afectados tras la exposición a un agroquímico en el IPT Omar Torrijos Herrera, ubicado en Olá. Las autoridades confirmaron que todos los estudiantes se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación médica como medida preventiva.

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Traslados a centros hospitalarios

De los afectados:

15 estudiantes fueron trasladados al Hospital Aquilino Tejeira

10 estudiantes al Hospital Rafael Estévez

Los pacientes recibieron atención médica tras presentar síntomas por la inhalación del químico.

Vigilancia médica por posibles complicaciones

El Sistema Integrado de Salud recomendó mantener vigilancia durante las próximas 48 a 72 horas, debido a la posibilidad de complicaciones respiratorias tardías asociadas a este tipo de exposición.

El MINSA reiteró que continuará monitoreando la evolución de los estudiantes y aseguró su compromiso de velar por la salud de la población.