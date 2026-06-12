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Inscripciones para Premio de la Fundación Medcom cierran el lunes 15 de junio

Estela Villa-Real, directora ejecutiva de la Fundación Medcom y Dilmar Rosas, director ejecutivo de Centro Latinoamericano de Periodismo (Celap), reiteraron la convocatoria para participar del Premio Fundación Medcom, dirigido a estudiantes entre 18 y 25 años de Comunicación Social y sus ramas afines, para dar a conocer sus talentos, y cuya fecha de inscripción cierra el lunes 15 de junio.