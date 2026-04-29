MEDUCA suspende clases en colegio de Coclé tras incidente con estudiantes

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) ordenó la suspensión de clases en el I.P.T. Omar Torrijos Herrera de Olá, en la provincia de Coclé, para este jueves 30 de abril. La medida se toma tras un incidente ocurrido este miércoles durante una jornada de clases de agropecuaria, que dejó a varios alumnos afectados.

Como medida preventiva, 25 estudiantes fueron trasladados y recibieron atención médica en el Sistema Integrado de Salud, específicamente en los hospitales Rafael Estévez de Aguadulce y Aquilino Tejeira de Penonomé. Según el informe oficial, todos se mantienen en condición estable.

Los docentes del plantel ejecutaron protocolos iniciales para contener la sustancia, mientras que el Benemérito Cuerpo de Bomberos brindó atención especializada y realizó las verificaciones técnicas en el área.

El MEDUCA notificó a los padres de familia desde el primer momento para asegurar el seguimiento médico y el acompañamiento necesario a los jóvenes.

La entidad mantiene la suspensión mientras se completan las labores de limpieza y se garantiza que el entorno escolar sea seguro para el retorno de la comunidad educativa.