Más de 1,500 estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé tendrán nuevas aulas modulares

Estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé tendrán nuevas aulas modulares. MEDUCA

Por Ana Canto Alrededor de 1,500 estudiantes de los centros educativos Cascabel y Boca de Remedio, ubicados en la comarca Ngäbe Buglé, se beneficiarán con nuevas aulas modulares. El proyecto registra actualmente un 70% de avance físico y permitirá a la población estudiantil disponer de espacios adecuados para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El coordinador del programa Mejorando la Eficiencia y la Calidad del Sector Educativo (MECSE), Eric Díaz, señaló que ambas obras mantienen un ritmo óptimo de ejecución y se estima que a corto plazo entren en la fase de acabados. Esto facilitará su pronta entrega a las comunidades y contribuirá de forma directa a reducir la deserción escolar en la región.

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Las labores actuales incluyen el encofrado, la colocación de pisos y techos, así como la instalación de los componentes del cuarto y el cierre del módulo eléctrico. Estas estructuras modulares se caracterizan por su rapidez de construcción, resistencia y adaptabilidad a las condiciones climáticas de la zona, garantizando entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.