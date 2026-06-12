Más de 1,500 estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé tendrán nuevas aulas modulares

Alrededor de 1,500 estudiantes de los centros educativos Cascabel y Boca de Remedio, ubicados en la comarca Ngäbe Buglé, se beneficiarán con nuevas aulas modulares. El proyecto registra actualmente un 70% de avance físico y permitirá a la población estudiantil disponer de espacios adecuados para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Las labores actuales incluyen el encofrado, la colocación de pisos y techos, así como la instalación de los componentes del cuarto y el cierre del módulo eléctrico. Estas estructuras modulares se caracterizan por su rapidez de construcción, resistencia y adaptabilidad a las condiciones climáticas de la zona, garantizando entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.