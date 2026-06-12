Ngäbe Buglé Nacionales -  12 de junio de 2026 - 13:33

Más de 1,500 estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé tendrán nuevas aulas modulares

Las labores actuales en la comarca Ngäbe Buglé incluyen el encofrado, la colocación de pisos y techos.

Estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé tendrán nuevas aulas modulares.

Estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé tendrán nuevas aulas modulares.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

Alrededor de 1,500 estudiantes de los centros educativos Cascabel y Boca de Remedio, ubicados en la comarca Ngäbe Buglé, se beneficiarán con nuevas aulas modulares. El proyecto registra actualmente un 70% de avance físico y permitirá a la población estudiantil disponer de espacios adecuados para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El coordinador del programa Mejorando la Eficiencia y la Calidad del Sector Educativo (MECSE), Eric Díaz, señaló que ambas obras mantienen un ritmo óptimo de ejecución y se estima que a corto plazo entren en la fase de acabados. Esto facilitará su pronta entrega a las comunidades y contribuirá de forma directa a reducir la deserción escolar en la región.

Las labores actuales incluyen el encofrado, la colocación de pisos y techos, así como la instalación de los componentes del cuarto y el cierre del módulo eléctrico. Estas estructuras modulares se caracterizan por su rapidez de construcción, resistencia y adaptabilidad a las condiciones climáticas de la zona, garantizando entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.

En esta nota:
Seguir leyendo

SINAPROC rescata a excursionistas afectados por agotamiento en la comarca Ngäbe-Buglé

Recreovía regresa a la Cinta Costera este domingo: conozca el horario y las actividades

Panamá y Suecia firman acuerdo para fortalecer la cooperación bilateral

Recomendadas

Más Noticias