Hospital José Domingo de Obaldía reporta aumento de casos pediátricos

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía , ubicado en la provincia de Chiriquí, ha registrado un incremento significativo en la demanda de atención dentro de su Servicio de Urgencias Pediátricas durante las últimas semanas.

De acuerdo con las autoridades, esta situación está directamente asociada al inicio de la temporada de infecciones respiratorias y al aumento de enfermedades gastrointestinales, las cuales afectan principalmente a la población infantil de la región.

Nuestro personal médico, de enfermería, técnico y administrativo continúa realizando un esfuerzo extraordinario para garantizar una atención segura, oportuna y de calidad a todos los pacientes que requieren nuestros servicios Nuestro personal médico, de enfermería, técnico y administrativo continúa realizando un esfuerzo extraordinario para garantizar una atención segura, oportuna y de calidad a todos los pacientes que requieren nuestros servicios

A pesar de que el personal médico, de enfermería, técnico y administrativo mantiene un esfuerzo extraordinario para garantizar una atención segura y oportuna, el incremento sostenido de pacientes ha generado una presión considerable sobre las áreas de urgencias, observación, hospitalización y cuidados intensivos.

Llamado a la población y optimización de recursos

Ante este escenario, el MINSA y la administración del nosocomio hacen un respetuoso llamado a la ciudadanía para que utilice de manera adecuada la red de servicios de salud. Se exhorta a los padres de familia a acudir primero a los centros de salud o policlínicas periféricas si los síntomas son leves, reservando el hospital para casos de verdadera urgencia o alta complejidad. Esta acción contribuye a descongestionar el sistema y optimizar los recursos disponibles.

El Hospital José Domingo de Obaldía mantiene activos sus mecanismos de monitoreo y evaluación permanente para implementar las medidas necesarias que fortalezcan su capacidad de respuesta en toda la región occidental del país.