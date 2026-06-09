Docentes de comarcas fortalecieron la enseñanza bilingüe durante receso escolar

Más de 500 educadores de preescolar y primer grado de áreas comarcales participaron en la capacitación docente 2026, organizada por la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DNEIB). Este año, el encuentro se desarrolla bajo el lema “Palabras que viajan de mi lengua materna al español”.

El director de la DNEIB, Gregorio Green Ayarza, explicó la importancia de la iniciativa: "Con estos seminarios, se busca reforzar la lengua materna con maestros desde los primeros niveles de enseñanza. Por eso haremos las capacitaciones en esta semana de receso escolar”.

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Green adelantó que en septiembre de este año se realizará una nueva jornada formativa dirigida especialmente a los educadores de la comarca Naso Tjër Di.

Distribución de las jornadas por comarca

Para garantizar una atención óptima, los docentes fueron organizados estratégicamente en diversas sedes del 1 al 5 de junio, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.: