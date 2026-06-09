Docentes de comarcas fortalecieron la enseñanza bilingüe durante receso escolar

Más de 500 educadores de preescolar y primer grado de áreas comarcales participaron en la capacitación docente 2026, organizada por la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DNEIB). Este año, el encuentro se desarrolla bajo el lema “Palabras que viajan de mi lengua materna al español”.
Green adelantó que en septiembre de este año se realizará una nueva jornada formativa dirigida especialmente a los educadores de la comarca Naso Tjër Di.
Distribución de las jornadas por comarca
Para garantizar una atención óptima, los docentes fueron organizados estratégicamente en diversas sedes del 1 al 5 de junio, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.:
- Comarca Ngäbe Buglé: Los maestros se dividieron en seis grupos. Dos corresponden a la región de Ñö Kribo (capacitados en el CEBG Punta Peña y en el Colegio San Agustín de Kankintú); dos a la región de Nedrini (en el CEBG Hato Julí) y dos a Ködri (en el Colegio Comercial Tolé).
- Comarca Emberá Wounaan: Se habilitaron tres grupos de trabajo, de los cuales dos reciben formación en la Escuela Pedro J. Sosa (en Calidonia, Ciudad de Panamá) y uno en el Centro Educativo Boca de Lara.
- Comarca Gunayala: Se activaron cuatro grupos de educadores, quienes también se concentran en las instalaciones de la Escuela Pedro J. Sosa.