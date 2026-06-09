Panamá Nacionales -  9 de junio de 2026 - 17:47

Docentes de comarcas fortalecieron la enseñanza bilingüe durante receso escolar

Docentes de preescolar y primer grado de áreas comarcales participaron en la capacitación docente 2026.

Docentes de comarcas fortalecen la enseñanza bilingüe.

Docentes de comarcas fortalecen la enseñanza bilingüe.

Ana Canto
Por Ana Canto

Más de 500 educadores de preescolar y primer grado de áreas comarcales participaron en la capacitación docente 2026, organizada por la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DNEIB). Este año, el encuentro se desarrolla bajo el lema “Palabras que viajan de mi lengua materna al español”.

El director de la DNEIB, Gregorio Green Ayarza, explicó la importancia de la iniciativa: "Con estos seminarios, se busca reforzar la lengua materna con maestros desde los primeros niveles de enseñanza. Por eso haremos las capacitaciones en esta semana de receso escolar”.

Green adelantó que en septiembre de este año se realizará una nueva jornada formativa dirigida especialmente a los educadores de la comarca Naso Tjër Di.

Distribución de las jornadas por comarca

Para garantizar una atención óptima, los docentes fueron organizados estratégicamente en diversas sedes del 1 al 5 de junio, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.:

  • Comarca Ngäbe Buglé: Los maestros se dividieron en seis grupos. Dos corresponden a la región de Ñö Kribo (capacitados en el CEBG Punta Peña y en el Colegio San Agustín de Kankintú); dos a la región de Nedrini (en el CEBG Hato Julí) y dos a Ködri (en el Colegio Comercial Tolé).
  • Comarca Emberá Wounaan: Se habilitaron tres grupos de trabajo, de los cuales dos reciben formación en la Escuela Pedro J. Sosa (en Calidonia, Ciudad de Panamá) y uno en el Centro Educativo Boca de Lara.
  • Comarca Gunayala: Se activaron cuatro grupos de educadores, quienes también se concentran en las instalaciones de la Escuela Pedro J. Sosa.

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