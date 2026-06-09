MEDUCA refuerza seguridad en escuelas cercanas a centros penitenciarios de Panamá Este

La entidad hizo un llamado enérgico a la comunidad educativa a mantenerse informada únicamente a través de las plataformas oficiales del Ministerio de Educación, evitando la difusión de rumores o información no verificada que pueda generar alarma.

Embed - Panamá Este Meduca en Instagram: "La Dirección Regional de Educación de Panamá Este, en conjunto con los estamentos de seguridad, ha reforzado la vigilancia en los planteles, próximos a los centros penitenciarios con el fin de brindar mayor tranquilidad a estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo y comprendiendo la preocupación de los acudientes de los alumnos de los centros educativos, ubicados en esta zona. Las puertas de las escuelas se mantendrán abiertas para los padres de familia que decidan continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje presencial de sus acudidos y se optó también por diversas estrategias de aprendizaje para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, la entidad respeta la decisión adoptada por algunos acudientes de no enviar a sus acudidos. Hacemos un llamado a la comunidad educativa a mantenerse informada únicamente, a través de las plataformas oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada."