Panamá Nacionales -  9 de junio de 2026 - 12:33

MEDUCA refuerza seguridad en escuelas cercanas a centros penitenciarios de Panamá Este

La entidad hizo un llamado enérgico a la comunidad educativa a mantenerse informada únicamente a través de las plataformas oficiales del MEDUCA.

Refuerzan seguridad en escuelas cercanas a centros penitenciarios de Panamá Este.

Refuerzan seguridad en escuelas cercanas a centros penitenciarios de Panamá Este.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección Regional de Educación del MEDUCA de Panamá Este, en coordinación con los estamentos de seguridad, reforzó la vigilancia en los planteles cercanos a los centros penitenciarios de la zona. Esta medida busca brindar mayor tranquilidad a los estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo ante la preocupación manifestada por la comunidad escolar.

Las autoridades informaron que las escuelas se mantienen abiertas para los padres que decidan continuar con las clases presenciales de sus hijos. Para garantizar la continuidad del año lectivo, la dirección regional implementó diversas estrategias pedagógicas alternativas; no obstante, aclararon que se respeta la decisión de aquellos acudientes que opten por no enviar a los alumnos a los planteles en este momento.

La entidad hizo un llamado enérgico a la comunidad educativa a mantenerse informada únicamente a través de las plataformas oficiales del Ministerio de Educación, evitando la difusión de rumores o información no verificada que pueda generar alarma.

Embed - Panamá Este Meduca en Instagram: "La Dirección Regional de Educación de Panamá Este, en conjunto con los estamentos de seguridad, ha reforzado la vigilancia en los planteles, próximos a los centros penitenciarios con el fin de brindar mayor tranquilidad a estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo y comprendiendo la preocupación de los acudientes de los alumnos de los centros educativos, ubicados en esta zona. Las puertas de las escuelas se mantendrán abiertas para los padres de familia que decidan continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje presencial de sus acudidos y se optó también por diversas estrategias de aprendizaje para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, la entidad respeta la decisión adoptada por algunos acudientes de no enviar a sus acudidos. Hacemos un llamado a la comunidad educativa a mantenerse informada únicamente, a través de las plataformas oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada."
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