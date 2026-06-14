Panamá habilita cárcel en Isla Coiba y traslada a 29 reos de alta peligrosidad.

El Gobierno de Panamá reactivó un centro penitenciario situado en la Isla Coiba (Pacífico), desalojado hace más de 30 años, con el traslado allí de 29 reos de alta peligrosidad, una medida que ha generado polémica y que tiene lugar tras la histórica fuga de 195 reclusos de una cárcel cercana a la capital.

Los 29 reos proceden de distintos centros penitenciarios y fueron trasladados de manera escalonada al ubicado en la estación del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en la Isla Coiba, dijo un comunicado difundido este domingo por la Presidencia panameña.

Esta instalación "cuenta con fuerzas altamente capacitadas en el combate al narcotráfico y con equipamiento de última generación para neutralizar cualquier actividad ilícita", indicó el Gobierno.

El traslado a la cárcel de Isla Coiba se suscribe a "un plan de acción para extremar el control a los cabecillas de estructuras criminales, reduciendo su capacidad de incidencia y articulación delictiva", añadió.

Rechazo a la reactivación de la cárcel insular

La colonia penal de Isla Coiba fue creada por el presidente panameño Belisario Porras (1912-1916 y 1920-1924) y recibió a los primeros reclusos en 1920. Fue cerrada en 1994.

Isla Coiba es la mayor de Panamá y del Pacífico centroamericano con cerca de 500 kilómetros cuadrados de superficie. Está situada en el Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2005.

En una carta cuyo contenido fue publicado, el titular del Ministerio de Ambiente, Juan Carlos Navarro, expresa su rechazo a la reapertura del centro de detención en Isla Coiba, argumentando que se encuentra en un área protegida que limita el uso del territorio.

La reapertura del centro penitenciario resulta "técnica y jurídicamente incompatible" con la zonificación vigente, expresó Navarro en la misiva, fechada el 10 de junio y dirigida a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, según la publicación de prensa.

Por su parte, el abogado y diputado independiente, Ernesto Cedeño, opinó que "reabrir un centro penitenciario en Coiba" es la respuesta del Ejecutivo ante la "inoperancia en una administración real, honesta y efectiva de los centros penitenciarios y para no hacer cambios en las cabezas del sistema", como expresó en sus redes sociales.

Continúa la búsqueda de reos evadidos

El traslado del grupo de 29 reos de alta peligrosidad a la antigua cárcel insular tiene lugar mientras las autoridades continúan con la búsqueda de alrededor de una veintena del total de 195 evadidos de la cárcel La Joyita el pasado 1 de junio, en una situación inédita en el país.

La Policía Nacional considera como de alta peligrosidad a la mayoría de los aún evadidos, entre los que hay ocho procesados por homicidio y cinco por narcotráfico, según informes de la prensa local.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) ha informado que más de 150 reos recapturados han sido imputados por esta fuga, y que ya se han impuesto penas de entre cuatro y 44 meses de cárcel por el caso.

Esta misma semana un tribunal de Panamá condenó a 50 años de prisión a 12 personas declaradas culpables por una masacre ocurrida en diciembre de 2019 en La Joyita, que dejó 13 reclusos muertos y otros 11 heridos.

FUENTE: EFE