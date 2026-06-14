La panameña Nataly Delgado se corona campeona mundial supermosca de la AMB.

La boxeadora Nataly Delgado escribió un nuevo capítulo de oro en la historia del deporte nacional, tras convertirse en la campeona absoluta de la categoría supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La veragüense no solo consiguió la victoria más importante de su carrera profesional, sino que le arrebató el invicto a la estadounidense Jasmine Artiga en las 115 libras, quien llegaba al pleito con un respetable récord de 15-0-1 (7 KO).

El combate se disputó en el Caribe Royale de Orlando, Florida, donde los tres jueces favorecieron unánimemente a la panameña con tarjetas idénticas de 97-93 tras 10 intensos asaltos.