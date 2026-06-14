Panamá Deportes -  14 de junio de 2026 - 12:40

La panameña Nataly Delgado se corona campeona mundial supermosca de la AMB

La boxeadora panameña no solo consiguió la victoria más importante de su carrera, sino que le arrebató el invicto a la estadounidense Jasmine Artiga.

La panameña Nataly Delgado se corona campeona mundial supermosca de la AMB.

La panameña Nataly Delgado se corona campeona mundial supermosca de la AMB.

Ana Canto
Por Ana Canto

La boxeadora Nataly Delgado escribió un nuevo capítulo de oro en la historia del deporte nacional, tras convertirse en la campeona absoluta de la categoría supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La veragüense no solo consiguió la victoria más importante de su carrera profesional, sino que le arrebató el invicto a la estadounidense Jasmine Artiga en las 115 libras, quien llegaba al pleito con un respetable récord de 15-0-1 (7 KO).

El combate se disputó en el Caribe Royale de Orlando, Florida, donde los tres jueces favorecieron unánimemente a la panameña con tarjetas idénticas de 97-93 tras 10 intensos asaltos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066195347383181441&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

José Mourinho regresa al Real Madrid y firma hasta 2029

Mundial 2026: Shakira desata la euforia en el Azteca durante la inauguración

De excluido del Mundial a árbitro de la Supercopa: el inesperado giro en la carrera de Omar Artan

Recomendadas

Más Noticias