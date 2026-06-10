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Cuarto Poder: 10 de junio de 2026

Este miércoles en Cuarto Poder conversamos con Carolina Gutiérrez, directora de Sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Minería, quien comparte su experiencia sobre los diálogos en medio ambiente y desarrollo a partir de la actividad minera. También la directora Académica del Instituto Técnico Don Bosco, Arelys Estribí, compartió una invitación para una jornada de puertas abiertas dirigida a futuros miembros.