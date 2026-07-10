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Cuarto Poder: 10 de julio de 2026

Hoy en Cuarto Poder el analista político Danilo Toro, realizó un balance de la situación política en Panamá, y la relación del Gobierno con la oposición. Por su parte, Eric García, de la Campaña de Promoción Arquidiocesana, brindó detalles de las actividades que se realizarán desde este fin de semana. A su vez, el analista internacional, Ilan Perelis, evaluó la situación de la guerra en Irán y el impacto de los mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.