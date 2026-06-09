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Cuarto Poder: 9 de junio de 2026

Este martes en Cuarto Poder conversamos con David Samudio Garay, gerente general de Deportes de Medcom, quien brindó detalles de su libro: ¡Saluuudos!, con sus vivencias sobre la Selección Nacional de Fútbol. También el dirigente de la Cruzada Civilista, Aurelio Barría, explicó los aportes del movimiento en 39 años. Mientras que el estudiante Justine Williams, de la Universidad Autónoma de Chiriquí, opinó sobre la situación que enfrenta la universidad y representante de Ernesto Córdoba, Ismael Atencio, habló de la escogencia de la nueva directiva del Consejo Municipal.