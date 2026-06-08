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Cuarto Poder: 8 de junio de 2026

Este lunes en Cuarto Poder, Humberto Echeverría, representante de Betania, evaluó los cambios que se requieren en el Consejo Municipal, y su propuesta para la conformación de la nueva directiva que debe renovarse mañana martes. A su vez, conversamos con Jacinto Santa María, ministro de Turismo de Paraguay, y Eduardo Gustale, viceministro de la Red de Importaciones y Exportaciones de Paraguay, quien explica cómo se desarrollan las relaciones con Panamá, y las oportunidades de desarrollo.