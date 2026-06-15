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Cuarto Poder: 15 de junio de 2026

En la edición de Cuarto Poder de este lunes 15 de junio se abordó junto a Olimpo Sáez cómo avanza la organización de la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico y la importancia de este evento para el país. Por su parte, el diputado del Parlacen Rubén Darío Campos habló sobre la formación del nuevo partido político “Nuevo Horizonte”. Además, el dirigente de los jubilados Guillermo Cortez explicó los pasos para recibir el Cepanim.