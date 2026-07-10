Panamá Nacionales -  10 de julio de 2026 - 10:24

¿Te interesa la inteligencia artificial o la ciberseguridad? Alcaldía de Panamá abre nuevos talleres tecnológicos

La Alcaldía de Panamá abrió inscripciones para talleres de ciberseguridad, inteligencia artificial, diseño web y Excel Intermedio.

Alcaldía de Panamá habilitará cursos de inteligencia artificial (IA).

Alcaldía de Panamá habilitará cursos de inteligencia artificial (IA).

EFE
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá anunció la apertura de nuevos talleres de tecnología con el objetivo de fortalecer las habilidades digitales de la población y promover la capacitación en áreas de alta demanda laboral.

Los cursos iniciarán el sábado 25 de julio de 2026 y estarán dirigidos a personas desde los 17 años de edad.

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¿Qué talleres estarán disponibles en la Alcaldía de Panamá?

Los participantes podrán capacitarse en las siguientes áreas:

  • Ciberseguridad.
  • Inteligencia Artificial Generativa.
  • Diseño de Página Web (Parte 2).
  • Excel Intermedio.

Las capacitaciones estarán a cargo de especialistas y se desarrollarán en el Departamento de Capacitación, ubicado en Plaza Las Américas (tercer piso).

Horario y requisito para participar

Los talleres se impartirán:

  • Inicio: 25 de julio de 2026.
  • Días: Todos los sábados.
  • Horario: 9:30 a.m. a 1:30 p.m.

Como requisito indispensable, los participantes deberán llevar su laptop personal para desarrollar las actividades prácticas.

Para obtener más información sobre el proceso de inscripción, la Alcaldía de Panamá habilitó el teléfono 506-9625.

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