¿Te interesa la inteligencia artificial o la ciberseguridad? Alcaldía de Panamá abre nuevos talleres tecnológicos

La Alcaldía de Panamá anunció la apertura de nuevos talleres de tecnología con el objetivo de fortalecer las habilidades digitales de la población y promover la capacitación en áreas de alta demanda laboral.
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¿Qué talleres estarán disponibles en la Alcaldía de Panamá?
Los participantes podrán capacitarse en las siguientes áreas:
- Ciberseguridad.
- Inteligencia Artificial Generativa.
- Diseño de Página Web (Parte 2).
- Excel Intermedio.
Las capacitaciones estarán a cargo de especialistas y se desarrollarán en el Departamento de Capacitación, ubicado en Plaza Las Américas (tercer piso).
Horario y requisito para participar
Los talleres se impartirán:
- Inicio: 25 de julio de 2026.
- Días: Todos los sábados.
- Horario: 9:30 a.m. a 1:30 p.m.
Como requisito indispensable, los participantes deberán llevar su laptop personal para desarrollar las actividades prácticas.
Para obtener más información sobre el proceso de inscripción, la Alcaldía de Panamá habilitó el teléfono 506-9625.