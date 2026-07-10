Panamá Nacionales -  10 de julio de 2026 - 09:06

Sinaproc emite recomendaciones por condiciones marítimas adversas en el Caribe panameño

El Sinaproc emitió recomendaciones ante las condiciones marítimas adversas en el Caribe panameño e instó a la población a extremas las medidas de precaución.

SINAPROC mantiene un aviso de prevención

SINAPROC mantiene un aviso de prevención

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió una serie de recomendaciones debido a las condiciones marítimas adversas que se registran en el Caribe panameño, e hizo un llamado a la población a mantener las medidas de prevención.

La entidad exhortó especialmente a pescadores, navegantes y residentes de zonas costeras a mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar actividades en el mar cuando las condiciones representen un riesgo.

Sinaproc pide extremar las medidas de prevención

Ante el incremento del oleaje y otras condiciones marítimas desfavorables, Sinaproc recomienda:

  • Seguir las instrucciones de los estamentos de emergencia.
  • Evitar hacerse a la mar si las condiciones representan un peligro.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
  • Reportar cualquier situación de emergencia de inmediato.

En caso de emergencias, la población puede comunicarse al 911 o a las líneas oficiales de Sinaproc.

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