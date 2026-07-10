Sinaproc emite recomendaciones por condiciones marítimas adversas en el Caribe panameño

SINAPROC mantiene un aviso de prevención Archivo

Por Noemí Ruíz El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió una serie de recomendaciones debido a las condiciones marítimas adversas que se registran en el Caribe panameño, e hizo un llamado a la población a mantener las medidas de prevención.

La entidad exhortó especialmente a pescadores, navegantes y residentes de zonas costeras a mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar actividades en el mar cuando las condiciones representen un riesgo.

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