Sinaproc emite recomendaciones por condiciones marítimas adversas en el Caribe panameño

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió una serie de recomendaciones debido a las condiciones marítimas adversas que se registran en el Caribe panameño, e hizo un llamado a la población a mantener las medidas de prevención.
Sinaproc pide extremar las medidas de prevención
Ante el incremento del oleaje y otras condiciones marítimas desfavorables, Sinaproc recomienda:
- Seguir las instrucciones de los estamentos de emergencia.
- Evitar hacerse a la mar si las condiciones representan un peligro.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
- Reportar cualquier situación de emergencia de inmediato.
En caso de emergencias, la población puede comunicarse al 911 o a las líneas oficiales de Sinaproc.