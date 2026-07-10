Panamá Nacionales -  10 de julio de 2026 - 07:31

INADEH abre convocatoria para curso de Cuidado de Personas Mayores: requisitos y fechas

El INADEH abrió la convocatoria para el curso de Cuidado de Personas Mayores en varias provincias del país.

INADEH abre convocatoria para su nuevo curso gratuito.

INADEH abre convocatoria para su nuevo curso gratuito.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de la convocatoria para el curso de Cuidado de Personas Mayores, disponible en las provincias de Panamá, Bocas del Toro, Veraguas y Herrera.

Las entrevistas para los aspirantes a las capacitaciones se llevarán a cabo en el horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., del 10 al 16 de julio.

Calendario de convocatorias del INADEH

Viernes 10 de julio - Panamá

  • Plaza Galerías Panamericanas

Lunes 12 de julio

  • Ciudad de Changuinola

Miércoles 15 de julio

  • Ciudad de Santiago

Jueves 16 de julio

  • Ciudad de Chitré

Requisitos para participar de la convocatoria del INADEH

  • Cumplir con la mayoría de edad
  • Contar con un título de bachiller
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