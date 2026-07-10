INADEH abre convocatoria para curso de Cuidado de Personas Mayores: requisitos y fechas

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de la convocatoria para el curso de Cuidado de Personas Mayores, disponible en las provincias de Panamá, Bocas del Toro, Veraguas y Herrera.
Calendario de convocatorias del INADEH
Viernes 10 de julio - Panamá
- Plaza Galerías Panamericanas
Lunes 12 de julio
- Ciudad de Changuinola
Miércoles 15 de julio
- Ciudad de Santiago
Jueves 16 de julio
- Ciudad de Chitré
Requisitos para participar de la convocatoria del INADEH
- Cumplir con la mayoría de edad
- Contar con un título de bachiller