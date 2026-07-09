Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón inaugura Hospital de Día para reducir hospitalizaciones.

El Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón, cuenta con una nueva unidad de atención ambulatoria compleja, cuyo objetivo es optimizar la atención médica y reducir las hospitalizaciones innecesarias.

La Caja de Seguro Social (CSS) detalló que este servicio, denominado “Hospital de Día”, está ubicado en el segundo piso del nosocomio. La iniciativa busca disminuir el impacto psicológico y económico que generan los internamientos prolongados, tanto en los pacientes como en sus cuidadores.

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Inicialmente, la unidad ofrecerá tres líneas principales de tratamiento bajo estricta supervisión médica:

Antibioterapia: Manejo de infecciones complejas. Disponible de lunes a domingo en horarios adaptados.

Hierro intravenoso: Dirigido a pacientes con niveles bajos de hemoglobina. La atención se brinda de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Inmunorreguladores: Destinados a patologías autoinmunes. La atención se ofrece de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

La duración de los ciclos terapéuticos se ajustará a la condición clínica de cada persona, con esquemas que pueden ir desde una única cita trimestral hasta tratamientos continuos de entre 2 y 12 semanas.

“Este nuevo modelo de atención permite a los pacientes recibir terapias avanzadas y medicamentos endovenosos de forma segura, sin interrumpir su rutina diaria. Este sistema garantiza que los usuarios completen sus procedimientos y regresen a sus hogares el mismo día”, explicó la doctora Alejandra Lobán, especialista en infectología de la institución.