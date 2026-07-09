Hurto de cables obliga a suspender la atención en el Policentro de MINSA en Colón

Hurto de cables obliga a suspender la atención en el Policentro

La atención médica en el Policentro Juan Antonio Núñez, en la provincia de Colón, fue suspendida temporalmente luego de que delincuentes hurtaran cables eléctricos durante la madrugada de este jueves, afectando el funcionamiento de equipos y sistemas esenciales de la instalación.

Según informó el Ministerio de Salud (Minsa), este es el segundo robo de cableado registrado en el centro de salud, situación que impacta la atención diaria de más de 400 pacientes.

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Robo afectó equipos de Rayos X y sistemas esenciales

La directora médica del Policentro, Anyelaini Galván, lamentó los actos de vandalismo y señaló que estos hechos perjudican directamente el acceso a los servicios de salud de los residentes de la ciudad de Colón.

De acuerdo con la información oficial, el hurto ocasionó daños en:

El sistema de bombas de agua potable.

Las bombas contra incendios.

El transformador principal de los equipos de Rayos X.

Estas afectaciones impiden el funcionamiento seguro de la instalación, por lo que se decidió suspender temporalmente la atención mientras se realizan las reparaciones.

Minsa pide denunciar estos hechos

El Ministerio de Salud informó que personal técnico ya evalúa los daños para restablecer los servicios lo antes posible.

Además, hizo un llamado a la población a proteger las instalaciones de salud y denunciar ante las autoridades cualquier acto delictivo que atente contra la infraestructura sanitaria y afecte la atención de la comunidad.