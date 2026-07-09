IFARHU: fechas de entrega de tarjetas y pago del PASE-U en la provincia de Herrera

Entrega de tarjetas y pago del PASE-U por el IFARHU.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el martes 14 de julio el primer pago del programa PASE-U para 17,830 estudiantes de la provincia de Herrera.

Los desembolsos se realizarán a través de la aplicación PUNCH de la Caja de Ahorros y mediante tarjetas físicas, lo que permitirá a los acudientes recibir el beneficio de manera digital, rápida y segura desde sus teléfonos celulares.

Pagos digitales del IFARHU

Durante la jornada, colaboradores del IFARHU y de la Caja de Ahorros validarán los datos de los estudiantes y sus tutores para activar el beneficio en la plataforma digital.

Los acudientes que no cuenten con un teléfono celular compatible con la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros también podrán solicitar la tarjeta física, la cual les permitirá disponer del beneficio económico y realizar compras directamente en los comercios afiliados.

Del 14 al 18 de julio, el PASE-U llega a Herrera con un nuevo sistema de pago digital. Un total de 17,830 estudiantes podrán recibir el beneficio a través de PUNCH by Caja de Ahorros o tarjeta física, de forma rápida, segura y sin filas. pic.twitter.com/PU6GLrR8Yj — IFARHU (@IFARHU) July 8, 2026

Con este nuevo mecanismo, los beneficiarios dispondrán de los fondos una vez concluida la validación, lo que reducirá significativamente los tiempos de espera y facilitará el acceso a los recursos sin necesidad de acudir posteriormente a retirar un cheque.

¿Dónde entregarán las tarjetas la próxima semana?

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.