Caen alias "Mata Sapo" y "Potongo", buscados tras la Operación Bastión en San Joaquín

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de los alias "Mata Sapo" y "Potongo" en un área boscosa del sector de San Joaquín. De acuerdo con las autoridades, ambos son señalados como presuntos integrantes de la pandilla HP de San Joaquín, una estructura criminal que fue desarticulada durante la Operación Bastión, desarrollada el pasado 25 de junio.

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Fueron ubicados en un área boscosa

La institución indicó que las capturas se realizaron como parte de las acciones de seguimiento a las investigaciones contra grupos delictivos que operaban en el sector.

La @policiadepanama informó la aprehensión de los alias "Mata Sapo" y "Potongo" en un área boscosa del sector de San Joaquín.



Ambos son señalados como presuntos integrantes de la pandilla HP de San Joaquín, estructura criminal desarticulada durante la Operación Bastión el pasado… pic.twitter.com/dAJa9Cs0WD — Rpc Radio (@rpc_radio) July 9, 2026

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha brindado mayores detalles sobre las circunstancias de la aprehensión ni sobre los procesos judiciales que enfrentarán los detenidos.

Operación Bastión por la Policía Nacional

La Operación Bastión permitió desarticular la presunta pandilla HP de San Joaquín mediante una serie de diligencias e investigaciones dirigidas a combatir las estructuras criminales vinculadas con diversos delitos.

Con estas nuevas aprehensiones, las autoridades continúan las acciones para ubicar a personas presuntamente relacionadas con esta organización.