Estudiantes de Turismo de Colón realizan visita formativa al Radisson Hotel Panamá Canal

Un grupo de 25 estudiantes de duodécimo grado del bachillerato en Turismo del Colegio Secundario de Gatuncillo, ubicado en la provincia de Colón, recorrió por primera vez las instalaciones del Radisson Hotel Panamá Canal. Esta actividad se desarrolló como parte del Programa de Padrinazgo Educativo-Empresarial impulsado por el Ministerio de Educación (Meduca).

Durante la visita, los alumnos conocieron las principales áreas operativas del hotel y las oportunidades de desarrollo que ofrece la industria de la hospitalidad. "Esta experiencia representa aprendizaje, crecimiento y una valiosa oportunidad para prepararnos para el mundo laboral", expresó Aurelio Pérez, estudiante de duodécimo grado.

Al respecto, el director nacional de Educación Media Profesional y Técnica, Elías González, señaló que esta alianza fortalece la formación de los jóvenes al acercarlos a escenarios reales de aprendizaje. Asimismo, destacó que el Colegio Secundario de Gatuncillo avanza hacia un modelo de alternancia que permitirá combinar la formación académica con la experiencia práctica en el sector privado.

Por su parte, Saidy Acosta, jefa de Talento Humano del Radisson Hotel Panamá Canal, indicó que esta es la segunda ocasión en que el hotel recibe a estudiantes de este plantel. Añadió que los jóvenes muestran un alto entusiasmo por aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y por desarrollar las competencias que demanda el sector hotelero actual.

El Programa de Padrinazgo Educativo-Empresarial promueve alianzas estratégicas entre el Ministerio de Educación y el sector productivo con el objetivo de que los estudiantes de educación media profesional y técnica complementen su formación teórica con prácticas reales que faciliten su futura transición al mercado laboral.