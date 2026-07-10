Panamá Nacionales -  10 de julio de 2026 - 10:49

¿Te imaginas ver a la Titanoboa? Punta Culebra abre una exposición sobre la serpiente gigante prehistórica

El Centro Natural Punta Culebra invita al público a conocer la exposición de la Titanoboa por el Día Mundial de las Serpientes.

Titanoboa en Punta Cuelbra

Titanoboa en Punta Cuelbra

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Centro Natural Punta Culebra invitó al público a visitar la exposición de la Titanoboa, organizada como parte de las actividades por el Día Mundial de las Serpientes.

A través de la exhibición Q?rioso, los visitantes podrán conocer más sobre este gigantesco reptil prehistórico que llegó a medir más de 13 metros de longitud, además de observar vértebras reales y conversar con especialistas sobre la historia y características de uno de los mayores depredadores que ha existido.

¿Qué encontrarás en la exposición en Punta Culebra?

Durante el recorrido, los asistentes podrán:

  • Conocer la historia de la Titanoboa.
  • Observar vértebras fósiles reales.
  • Comparar el tamaño del reptil con otras especies.
  • Conversar con expertos sobre este animal prehistórico.

La actividad está dirigida tanto a niños como a adultos interesados en la ciencia y la naturaleza.

Horarios y precios de entrada

El Centro Natural Punta Culebra atenderá en los siguientes horarios:

  • Miércoles a viernes: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
  • Sábados y domingos: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Cierre de taquilla: 4:00 p.m.

Los precios de entrada son:

  • Panameños y residentes: B/.6.00.
  • No residentes: B/.10.00.
  • Jubilados: B/.3.00.
  • Niños menores de 13 años: B/.3.00.

El ingreso será sin reserva previa, aunque estará sujeto a la capacidad máxima permitida del centro al momento de la visita.

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