¿Te imaginas ver a la Titanoboa? Punta Culebra abre una exposición sobre la serpiente gigante prehistórica

El Centro Natural Punta Culebra invitó al público a visitar la exposición de la Titanoboa, organizada como parte de las actividades por el Día Mundial de las Serpientes.

A través de la exhibición Q?rioso, los visitantes podrán conocer más sobre este gigantesco reptil prehistórico que llegó a medir más de 13 metros de longitud, además de observar vértebras reales y conversar con especialistas sobre la historia y características de uno de los mayores depredadores que ha existido.

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¿Qué encontrarás en la exposición en Punta Culebra?

Durante el recorrido, los asistentes podrán:

Conocer la historia de la Titanoboa.

Observar vértebras fósiles reales.

Comparar el tamaño del reptil con otras especies.

Conversar con expertos sobre este animal prehistórico.

La actividad está dirigida tanto a niños como a adultos interesados en la ciencia y la naturaleza.

Horarios y precios de entrada

El Centro Natural @PuntaCulebra compartió una invitación para conocer la exposición de la Titanoboa, como parte de sus actividades del Día Mundial de las Serpientes.



A través de sus colecciones de la exhibición de Q?rioso, podrá explorar más sobre el gigante prehistórico que… pic.twitter.com/RtC5e997Om — Telemetro Reporta (@TReporta) July 10, 2026

El Centro Natural Punta Culebra atenderá en los siguientes horarios:

Miércoles a viernes: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Sábados y domingos: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cierre de taquilla: 4:00 p.m.

Los precios de entrada son:

Panameños y residentes: B/.6.00.

No residentes: B/.10.00.

Jubilados: B/.3.00.

Niños menores de 13 años: B/.3.00.

El ingreso será sin reserva previa, aunque estará sujeto a la capacidad máxima permitida del centro al momento de la visita.