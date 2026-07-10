De Capira a nuevos mercados: el café artesanal de tres emprendedoras panameñas conquista clientes

El café producido por tres emprendedoras del distrito de Capira comienza a abrirse camino en nuevos mercados gracias al respaldo de las Redes Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que promueven el desarrollo de emprendimientos sostenibles en todo el país.

Deisi Velásquez, María Soto y Julia Soto elaboran un café orgánico de bajura, tostado en paila y a leña, libre de pesticidas y fertilizantes químicos. Su trabajo les ha permitido generar ingresos para sus hogares y fortalecer la economía familiar.

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Un café elaborado con prácticas sostenibles

Como parte del acompañamiento del MIDES, las productoras recibieron capacitación para elaborar abono orgánico utilizando pulpa de café, estiércol y residuos vegetales mediante compostaje, una técnica que mejora la fertilidad del suelo sin recurrir a productos químicos.

Cada jornada comienza en los cafetales, donde realizan labores de limpieza, control de plagas y cuidado de las plantas para garantizar un café de alta calidad.

Además de producir el café, las emprendedoras desarrollaron sus propias marcas comerciales:

Café Deisivel, de Deisi Velásquez.

Café María, de María Soto.

Don Bastides, de Julia Soto.

Cada presentación de media libra se comercializa a B/.3.50 en sus comunidades.

De Capira a Expo Café MIPYME 2026

Con el apoyo del MIDES, las tres caficultoras participaron por primera vez en Expo Café MIPYME 2026, donde presentaron sus productos ante nuevos clientes y compartieron experiencias con productores de distintas regiones del país.

Durante la feria lograron promocionar sus marcas, establecer contactos comerciales y recibir comentarios positivos de los asistentes que degustaron su café.