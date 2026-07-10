¿Seguirá Thomas Christiansen? FEPAFUT revela que evalúa el futuro del DT de Panamá

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) informó que mantiene un proceso de evaluación sobre el futuro de la dirección técnica de la Selección Nacional de Panamá, mientras continúa analizando el proyecto deportivo de cara a los próximos compromisos internacionales.

El director deportivo de la federación, Jaime Penedo, explicó que existe conformidad con los resultados obtenidos, aunque considera necesario realizar algunos ajustes, especialmente en el desarrollo de las categorías inferiores.

"Desde la federación el proyecto deportivo es bastante claro, eso marca una hoja de ruta. Desde la parte técnica sí estamos conformes con los resultados, pero también hemos hecho la recomendación de que hay que hacer ciertos ajustes, más que todo mirando el tema de las categorías inferiores. Es un proyecto muy importante para la Federación y debemos reforzarlo de cara a lo que viene", señaló Penedo. "Desde la federación el proyecto deportivo es bastante claro, eso marca una hoja de ruta. Desde la parte técnica sí estamos conformes con los resultados, pero también hemos hecho la recomendación de que hay que hacer ciertos ajustes, más que todo mirando el tema de las categorías inferiores. Es un proyecto muy importante para la Federación y debemos reforzarlo de cara a lo que viene", señaló Penedo.

Manuel Arias FEPAFUT: "Estamos en un proceso de evaluación"

Por su parte, el presidente de la FEPAFUT, Manuel Arias, confirmó que la continuidad del cuerpo técnico aún está siendo analizada y reiteró que cualquier decisión responderá al proyecto deportivo e institucional de la federación.

"La federación debe hacer lo que es bueno para el proyecto de la federación, tanto deportiva como administrativamente", afirmó. "La federación debe hacer lo que es bueno para el proyecto de la federación, tanto deportiva como administrativamente", afirmó.

"Para nosotros Thomas Christiansen es una opción importante. Yo me imagino que si él está conversando con nosotros es porque nosotros somos una opción también para él", Manuel Arias, presidente de la @fepafut. pic.twitter.com/AYCvNSLOdj — Telemetro Reporta (@TReporta) July 10, 2026

Arias también indicó que el actual seleccionador, Thomas Christiansen, continúa siendo una de las alternativas que maneja la dirigencia.

"Para nosotros Thomas Christiansen es una opción importante. Yo me imagino que si él está conversando con nosotros es porque somos una opción también para él. Si ha recibido ofertas o no de otros lados, no lo sabemos. No nos han comunicado nada al respecto", expresó.

La FEPAFUT no precisó cuándo concluirá el proceso de evaluación ni cuándo anunciará una decisión sobre el futuro de la dirección técnica de la Selección de Panamá.